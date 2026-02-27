Rappelez‐vous à l’Open d’Australie en janvier dernier, lorsque l’arbitre de chaise avait demandé à Carlos Alcaraz d’enlever son bracelet connecté de la marque Whoop, dissimulé sous son serre‐poignet blanc, juste avant le début de l’échauffement de son huitième de finale face à Tommy Paul.
Il était arrivé la même chose à Jannik Sinner avant son duel contre son compatriote Luciano Darderi à Melbourne.
Quelques semaines plus tard, l’ATP a finalement décidé d’autoriser ce bracelet, dont l’objectif est de collecter des données liées à la récupération, notamment l’effort physique, le sommeil, la fréquence cardiaque ou encore le taux d’oxygène dans le sang.
« Le conseil d’administration a approuvé une règle qui étend la gamme des fournisseurs d’appareils portables autorisés et leur utilisation sur le court par les joueurs lors des compétitions ATP », a annoncé l’instance dirigeante du tennis mondial dans des propos relayés par Marca.
La ATP cambia una regla que afecta a @carlosalcaraz https://t.co/T2khqZju8N— MARCA Polideportivo (@MarcaTMF) February 27, 2026
Une nouvelle victoire pour Alcaraz, Sinner et de nombreux autres joueurs qui vont évidemment en profiter.
Publié le vendredi 27 février 2026 à 12:57