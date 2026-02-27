Accueil ATP

L’ATP change une règle, Alcaraz et Sinner vont en profiter !

Baptiste Mulatier
Rappelez‐vous à l’Open d’Australie en janvier dernier, lorsque l’ar­bitre de chaise avait demandé à Carlos Alcaraz d’enlever son bracelet connecté de la marque Whoop, dissi­mulé sous son serre‐poignet blanc, juste avant le début de l’échauffement de son huitième de finale face à Tommy Paul. 

Il était arrivé la même chose à Jannik Sinner avant son duel contre son compa­triote Luciano Darderi à Melbourne. 

Quelques semaines plus tard, l’ATP a fina­le­ment décidé d’au­to­riser ce bracelet, dont l’ob­jectif est de collecter des données liées à la récu­pé­ra­tion, notam­ment l’effort physique, le sommeil, la fréquence cardiaque ou encore le taux d’oxygène dans le sang. 

« Le conseil d’ad­mi­nis­tra­tion a approuvé une règle qui étend la gamme des four­nis­seurs d’ap­pa­reils portables auto­risés et leur utili­sa­tion sur le court par les joueurs lors des compé­ti­tions ATP », a annoncé l’ins­tance diri­geante du tennis mondial dans des propos relayés par Marca.

Une nouvelle victoire pour Alcaraz, Sinner et de nombreux autres joueurs qui vont évidem­ment en profiter. 

Publié le vendredi 27 février 2026 à 12:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

