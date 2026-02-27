Rappelez‐vous à l’Open d’Australie en janvier dernier, lorsque l’ar­bitre de chaise avait demandé à Carlos Alcaraz d’enlever son bracelet connecté de la marque Whoop, dissi­mulé sous son serre‐poignet blanc, juste avant le début de l’échauffement de son huitième de finale face à Tommy Paul.

Il était arrivé la même chose à Jannik Sinner avant son duel contre son compa­triote Luciano Darderi à Melbourne.

Quelques semaines plus tard, l’ATP a fina­le­ment décidé d’au­to­riser ce bracelet, dont l’ob­jectif est de collecter des données liées à la récu­pé­ra­tion, notam­ment l’effort physique, le sommeil, la fréquence cardiaque ou encore le taux d’oxygène dans le sang.

« Le conseil d’ad­mi­nis­tra­tion a approuvé une règle qui étend la gamme des four­nis­seurs d’ap­pa­reils portables auto­risés et leur utili­sa­tion sur le court par les joueurs lors des compé­ti­tions ATP », a annoncé l’ins­tance diri­geante du tennis mondial dans des propos relayés par Marca.

La ATP cambia una regla que afecta a @carlosalcaraz https://t.co/T2khqZju8N — MARCA Polideportivo (@MarcaTMF) February 27, 2026

Une nouvelle victoire pour Alcaraz, Sinner et de nombreux autres joueurs qui vont évidem­ment en profiter.