Et si la ville de Sydney permet­tait aux joueurs non‐vaccinés de fina­le­ment prendre part à l’Open d’Australie alors que l’État du Victoria, dans lequel se situe la ville de Melbourne, refuse ces derniers ?

D’après les infor­ma­tions du quoti­dien austra­lien The Age, Tennis Australia serait en train d’ex­plorer la possi­bi­lité de faire venir des joueurs étran­gers en Nouvelle‐Galles du Sud et d’ac­cueillir à Sydney la quasi‐totalité des tour­nois prépa­ra­toires à l’Open d’Australie, y compris l’ATP Cup.

L’idée est qu’une fois que les joueurs non vaccinés auront passé 14 jours en quaran­taine dans un hôtel et parti­cipé aux tour­nois prépa­ra­toires, ils seraient libres de rejoindre les joueurs vaccinés et de se rendre dans le Victoria pour l’Open d’Australie (du 17 au 30 janvier 2022).

Par ailleurs, Tennis Australia doit dévoiler un premier calen­drier d’ici la fin de la semaine afin que chaque acteur concerné y voit un peu plus clair.