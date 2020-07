Pendant le confinement, les instances internationales du tennis étaient parvenues à un accord pour créer un fond de soutien pour les joueurs et joueuses de la 101e et 500e place mondiale qui étaient affectés par la suspension du circuit. Une première partie de 3 995 euros a été versée en mai et comme l’annonce le quotidien sportif espagnol Marca, la deuxième partie, du même montant de 3 995 euros doit être versée ce vendredi.

Comme le rappelle Marca, le circuit masculin dépend financièrement de la tenue du Masters de fin d’année à Londres. L’organisation de celui-ci doit permettre de réunir l’argent nécessaire pour aider les joueurs professionnels.