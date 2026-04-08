L’information n’est pas encore officielle mais elle risque de faire du bruit.
Strange tournament this. Brilliantly attended and the fans absolutely love it, and México definitely should have a big tour event. But the tournament couldn’t go on as it was. Major security issues, logistical problems the food for players maybe worst on tour. https://t.co/dajP9PIf4F— Calvin Betton (@Calvbetton) April 6, 2026
Il semblerait que le tournoi d’Acapulco qui était considéré comme l’un des plus « festifs » et qui était un vrai succès populaire soit en première ligne pour « sauter ». Cela ne serait pas vraiment une surprise car cette année il a pu avoir lieu alors que le pays n’était pas vraiment au calme, certains observateurs avaient même évoqué l’idée de l’annuler à cause de conflits interne.
Publié le mercredi 8 avril 2026 à 11:49