L’information n’est pas encore offi­cielle mais elle risque de faire du bruit.

Strange tour­na­ment this. Brilliantly attended and the fans abso­lu­tely love it, and México defi­ni­tely should have a big tour event. But the tour­na­ment couldn’t go on as it was. Major secu­rity issues, logis­tical problems the food for players maybe worst on tour. https://t.co/dajP9PIf4F — Calvin Betton (@Calvbetton) April 6, 2026

Il semble­rait que le tournoi d’Acapulco qui était consi­déré comme l’un des plus « festifs » et qui était un vrai succès popu­laire soit en première ligne pour « sauter ». Cela ne serait pas vrai­ment une surprise car cette année il a pu avoir lieu alors que le pays n’était pas vrai­ment au calme, certains obser­va­teurs avaient même évoqué l’idée de l’an­nuler à cause de conflits interne.