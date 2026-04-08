Accueil ATP

L’ATP fait le ménage, et c’est un tournoi unique qui va morfler !

Par
Laurent Trupiano
-
501

L’information n’est pas encore offi­cielle mais elle risque de faire du bruit.

Il semble­rait que le tournoi d’Acapulco qui était consi­déré comme l’un des plus « festifs » et qui était un vrai succès popu­laire soit en première ligne pour « sauter ». Cela ne serait pas vrai­ment une surprise car cette année il a pu avoir lieu alors que le pays n’était pas vrai­ment au calme, certains obser­va­teurs avaient même évoqué l’idée de l’an­nuler à cause de conflits interne.

Publié le mercredi 8 avril 2026 à 11:49

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥