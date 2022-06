Prévu depuis plusieurs mois, le calen­drier nouvelle géné­ra­tion de l’ATP a été dévoilé ce jeudi avec de grands chan­ge­ments struc­tu­rels afin « d’amener le tennis vers de nouveaux sommets à partir de 2023 », selon l’as­so­cia­tion et son président Andrea Gaudenzi.

Ce grand plan, nommé « OneVision », prévoit notam­ment le passage de 8 à 12 jours de compé­ti­tion des Masters 1000 de Madrid, Rome et Shanghai dès 2023, comme le sont déjà Indian Wells et Miami, avant que Cincinnati et l’Open du Canada n’entrent dans le danse à partir de 2025. Seuls rescapés de ce boule­ver­se­ment, les Masters 1000 de Paris et de Monte‐Carlo qui se dérou­le­ront toujours sur une semaine classique.

Conséquence directe de cette mesure, le tournoi de Munich est déplacé et aura lieu en même temps que Barcelone et Belgrade, tandis que celui d’Estoril aura lieu la même semaine que Houston et Marrakech.

Pour connaître tous les détails de cette réforme, rendez‐vous ici.