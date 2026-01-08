AccueilATPL'ATP favorise encore les stars....
Les joueurs, souvent les mieux classés se plaignent constam­ment, et visi­ble­ment ils ont été entendu puis Andrea Gaudenzi et compa­gnie ont décidé de baisser leur charge de travail. En effet, en 2026, le top 30 de la fin de la saison 2025 ne sera obligé de parti­ciper qu’à 4 ATP500 contre 5 la saison dernière. 

Il s’agit donc d’une « petite« mesure mais cela peut aussi permettre suivant ses choix dans le calen­drier de faire un vrai break. En revanche concer­nant les Masters1000 et bien sûr les finales ATP, ces épreuves restent obligatoires.

