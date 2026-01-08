Les joueurs, souvent les mieux classés se plaignent constamment, et visiblement ils ont été entendu puis Andrea Gaudenzi et compagnie ont décidé de baisser leur charge de travail. En effet, en 2026, le top 30 de la fin de la saison 2025 ne sera obligé de participer qu’à 4 ATP500 contre 5 la saison dernière.
Il s’agit donc d’une « petite« mesure mais cela peut aussi permettre suivant ses choix dans le calendrier de faire un vrai break. En revanche concernant les Masters1000 et bien sûr les finales ATP, ces épreuves restent obligatoires.
Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 18:22