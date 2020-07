On ne sait pas encore si la tournée américaine aura lieu, cela dépend encore de l’évolution de la pandémie de Covid-19 aux États-Unis. Cependant, l’ATP anticipe ce retour et propose une assurance pour couvrir les joueurs et une personne de leur équipe, s’ils venaient à être infectés par le coronavirus. Cette mesure a été annoncée à l’occasion d’une réunion sur Zoom, qui réunissait des entraîneurs du circuit. Cette assurance sera effective dès le tournoi de Washington, qui débute le 14 août. Ce tournoi marquera le grand retour du circuit ATP.