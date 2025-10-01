C’est assez rare pour être souligné mais l’ATP a fina­le­ment décidé de déjuger l’ar­bitre de chaise qui avait sanc­tionné « bête­ment » Daniil Medvedev en lui infli­geant un aver­tis­se­ment pour no comba­ti­vité alors que le Russe pétri de crampes ne pouvait plus se déplacer.

La ATP ha reco­no­cido que el juez de silla se equi­vocó aquí y aplicó mal la norma.



Cela va donc éviter au Russe de signe un chèque et cela remet à sa juste place l’ar­bitre qui a vrai­ment commis une vraie erreur d’ap­pré­cia­tion. C’est une forme d’aver­tis­se­ment de l’ATP pour le corps arbitral.