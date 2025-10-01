C’est assez rare pour être souligné mais l’ATP a finalement décidé de déjuger l’arbitre de chaise qui avait sanctionné « bêtement » Daniil Medvedev en lui infligeant un avertissement pour no combativité alors que le Russe pétri de crampes ne pouvait plus se déplacer.
La ATP ha reconocido que el juez de silla se equivocó aquí y aplicó mal la norma.— José Morón (@jmgmoron) September 30, 2025
Medvedev fue sancionado por “no esforzarse”. El ruso no podía moverse al sufrir de calambres. https://t.co/0fkilpool3
Cela va donc éviter au Russe de signe un chèque et cela remet à sa juste place l’arbitre qui a vraiment commis une vraie erreur d’appréciation. C’est une forme d’avertissement de l’ATP pour le corps arbitral.
Publié le mercredi 1 octobre 2025 à 11:22