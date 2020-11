Le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, multiplie les sorties dans la presse ses derniers jours afin de rassurer l’ensemble des acteurs du circuit et faire passer quelques messages pour l’année à venir. Lors d’une entrevue avec Le Figaro, Il est également revenu sur la nouvelle association de joueurs de tennis professionnels (PTPA), créée par Novak Djokovic cet été. S’il reconnait bien volontiers que l’idée est intéressante, il préférerait néanmoins que les joueurs s’unissent en ces temps incertains.

« Évidemment, la période a été très compliquée pour les joueurs, a déclaré Gaudenzi. Nous étions dans le noir jusqu’à fin juillet à la date de la reprise du circuit et de la tenue de l’US Open. Il y avait de la frustration parmi beaucoup. J’ai moi-même été joueur et je comprends leur état d’esprit. Nous avons écouté leurs plaintes. Nous nous retrouverons tous ensemble fin novembre et décembre. Nous sommes bien sûr ouverts aux discussions (avec Djokovic et le PTPA), mais c’est le temps de l’unité et non du conflit. Cela ne marcherait pas et tout le monde y perdrait. Les tournois ont besoin de joueurs et les joueurs ont besoin de tournois. Nous ne pouvons pas faire les changements nécessaires s’il y a des divisions. Nous devons lutter ensemble pour défendre avant tout les meilleurs intérêts du tennis », a expliqué le chef de l’ATP qui envoie un message assez clair au numéro 1 mondial.