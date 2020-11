Cela faisait déjà plusieurs jours que différents observateurs et médias réclamaient une prise de parole de l’ATP sur « l’affaire Zverev ». Accusé de violence domestique par son ex-petite amie, Olga Sharypova, l’Allemand a plaidé à plusieurs reprises non-coupable devant la presse alors même qu’aucune plainte n’a été déposée. Une histoire dont se serait bien passée l’Association des joueurs de tennis professionnels mais qui s’est finalement décidée à communiquer sur le sujet entre avertissement pour Zverev et dédouanement.

« L’ATP condamne pleinement toute forme de violence ou d’abus. Nous espérons que tous les membres du circuit auront honte et s’abstiendront de toute conduite violente, abusive ou mettant autrui en danger. Dans les circonstances où des allégations de violence ou d’abus sont faites contre un membre du circuit, les autorités judiciaires enquêteront et appliqueront une procédure régulière, en examinant le résultat et en décidant de l’action appropriée correspondante. Sinon, nous ne sommes pas en mesure de commenter davantage les allégations spécifiques », a écrit l’ATP qui a certainement d’autres chats à fouetter.