Après des mois et des mois d’im­bro­glio autour du clas­se­ment gelé de l’ATP qui est tout douce­ment en train de fondre, l’ins­tance diri­geante publié un commu­niqué dans lequel elle annonce remettre en place la règle des 52 semaines pour le décompte des points.

« Avec effet immé­diat et rétro­actif, les tour­nois de l’ATP Tour dont la date de fin de clas­se­ment est posté­rieure au 9 août 2021, y compris les tour­nois joués pendant la période de clas­se­ment révisée (17 août 2020 – 9 août 2021), seront inclus dans la répar­ti­tion du clas­se­ment d’un joueur pendant 52 semaines, quelle que soit la date à laquelle commence la prochaine édition du tournoi. Ce chan­ge­ment répond aux situa­tions dans lesquelles un joueur ne conserve pas ses points de clas­se­ment pendant 52 semaines en raison de la program­ma­tion anti­cipée du même événe­ment l’année suivante », a écrit l’as­so­cia­tion sur son site.

Pour prendre un exemple concret, les joueurs conser­ve­ront leurs points acquis à Indian Wells (du 7 au 17 octobre) jusqu’à la même date en 2022, soit 52 semaines, et non jusqu’au prochain Indian Wells qui retrou­vera logi­que­ment sa place en mars dans le calen­drier 2022.

Une déci­sion logique et qui a pour but un retour à la normale. Et ce n’est pas trop tôt.