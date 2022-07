Titré pour la septième fois de sa carrière à Wimbledon après un début d’année cauche­mar­desque où il a notam­ment été critiqué par de nombreux obser­va­teurs pour ses prises de posi­tion, Novak Djokovic est en train, tout douce­ment, de retourner l’opi­nion à son avantage.

S’exprimant récem­ment sur ce désa­mour comparé à ses deux rivaux que sont Rafael Nadal et Roger Federer, la Britannique Laura Robson, ancienne 27e mondiale et médaillée d’argent en double aux JO de Londres en 2012, a constaté malgré tout la grande popu­la­rité du Serbe.

« Chaque fois que je commente l’un de ses matchs, mon Twitter explose parce qu’il y a telle­ment de gens qui sont des fans incon­di­tion­nels de lui. Ils sont dévoués. J’ai vrai­ment l’im­pres­sion qu’il a beau­coup de fans. Par rapport à Nadal et Federer, ils ne sont peut‐être pas aussi bruyants dans les stades, mais les gens les connaissent mieux après les avoir regardés pendant des années. Je pense que Djokovic a beau­coup de mérite. Il finira proba­ble­ment par être le plus grand de tous les temps, donc il mérite beau­coup plus de respect. »