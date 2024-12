Analysant la saison passée et se proje­tant sur celle à venir, l’an­cienne joueuse Laura Robson s’est exprimée chez nos confrères de Sky Sports. Visiblement, elle appré­hende vrai­ment le compor­te­ment futur de Nick Kyrgios, surtout si un duel face à Sinner se réalise.

« Je ne pense pas que l’on veuille se retrouver dans une situa­tion où tout respect est mis à l’écart. Si nous pouvons éviter cela, ce serait formi­dable. Ce serait super inté­res­sant s’ils s’af­fron­taient, surtout dans les premiers tours, car Nick est un joueur impré­vi­sible de toute façon. Mais si vous l’af­frontez au premier tour, vous savez que vous n’aurez aucun rythme et que vous subirez souvent son service plus que perfor­mant. Je pense que le match devrait être suffi­sam­ment serré pour que le public soit impliqué, n’est‐ce pas ? Ce que je veux dire, c’est que Nick a d’abord ce défi à relever pour rester vrai­ment proche, et ensuite nous verrons. Parce que nous savons que Sinner sera égale­ment très concentré s’il joue Nick »