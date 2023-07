L’ancienne joueuse britan­nique espère que cette finale constitue le début d’une longue riva­lité. Le seul problème c’est qu’Alcaraz a 20 ans, Djokovic, 36 et sauf il faudrait que Nole joue encore 5 ans et quelques finales de haut‐niveau pour que l’on parle d’une vraie rivalité.

« J’aimerais que cela devienne une sorte de longue et épique riva­lité. Évidemment, il y a une diffé­rence d’âge, mais Djokovic est en très bonne santé depuis quelques années et joue mieux que jamais. En arri­vant à ce tournoi, et surtout pendant toute l’année 2023, il a joué contre les meilleurs du monde, quel que soit le niveau des épreuves qu’il a dispu­tées. Il est certain que cette riva­lité a du poten­tiel, mais il ne faut pas aller trop vite en besogne, et nous croi­sons les doigts pour qu’ils restent suffi­sam­ment en bonne santé pour jouer des matches comme les meilleurs l’ont fait au cours des 15 dernières années »