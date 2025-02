Au micro d’Eurosport, où elle officie en tant que consul­tante, l’ex‐27e joueuse mondiale, Laura Robson, a souligné la moti­va­tion d’Andy Murray, qui restera l’en­traî­neur de Novak Djokovic lors des prochains mois.

« Le point positif est qu’il est de retour et qu’il veut conti­nuer, parce que je sais, pour avoir vu Andy sur les courts en Australie, qu’il était vrai­ment excité à l’idée de rester avec Djokovic et d’être à nouveau ensemble, et qu’il s’in­ves­tis­sait à fond dans la tactique. On pouvait voir du côté du court à quel point il voulait que Novak gagne. Je pense que c’est une bonne chose pour le tennis que cette histoire se pour­suive ».