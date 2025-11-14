Consultant pour Sky Sports, Laura Robson dit tout haut ce que les obser­va­teurs pensent tout bas. La supré­matie d’Alcaraz et Sinner est une béné­dictin jusqu’à ce que cela deviennent un poids. Et il semble bien que cette situa­tion va vite arriver.

« Tout à coup, on se retrouve avec deux joueurs qui ont trans­cendé leur sport, qui sont très diffé­rents sur le court, très diffé­rents en dehors du court, et qui ont deux person­na­lités contras­tées qui font ressortir le meilleur de l’autre lors­qu’ils sont sur le terrain. Oui, nous avons beau­coup de chance. Nous espé­rons que quel­qu’un se rappro­chera et rendra la course un peu plus compé­ti­tive, car une course à deux finira par devenir un peu mono­tone »