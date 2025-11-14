Consultant pour Sky Sports, Laura Robson dit tout haut ce que les observateurs pensent tout bas. La suprématie d’Alcaraz et Sinner est une bénédictin jusqu’à ce que cela deviennent un poids. Et il semble bien que cette situation va vite arriver.
« Tout à coup, on se retrouve avec deux joueurs qui ont transcendé leur sport, qui sont très différents sur le court, très différents en dehors du court, et qui ont deux personnalités contrastées qui font ressortir le meilleur de l’autre lorsqu’ils sont sur le terrain. Oui, nous avons beaucoup de chance. Nous espérons que quelqu’un se rapprochera et rendra la course un peu plus compétitive, car une course à deux finira par devenir un peu monotone »
