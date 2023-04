Devenue consul­tante pour la télé­vi­sion britan­nique suite à l’arrêt préma­turé de sa carrière à cause de bles­sures à répé­ti­tion, l’an­cienne 29e joueuse mondiale, Laura Robson, s’est montrée parti­cu­liè­re­ment impres­sionnée par le niveau de jeu de Carlos Alcaraz lors de cette tournée améri­caine de mars et notam­ment à Miami malgré sa défaite en demi‐finales face à Jannik Sinner.

« Honnêtement, le niveau d’Alcaraz dans ce tournoi [Miami] était incroyable. J’ai du mal à imaginer qu’il puisse encore s’amé­liorer, mais il a telle­ment de capa­cités qu’on a l’im­pres­sion qu’il pour­rait les atteindre, ce qui est presque la partie la plus effrayante pour tous ses adver­saires alors qu’il continue à se déve­lopper en tant que joueur, parce qu’on oublie à quel point il est jeune et qu’il a passé peu de temps sur le circuit, et pour­tant il est tout simple­ment scan­da­leu­se­ment bon. »