Battu par Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie et par Jakub Mensik en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha, pendant que Carlos Alcaraz a tout remporté, Jannik Sinner a réalisé un début de saison en deçà de ses attentes.
Lors d’une interview accordée à Sky Sports, dont les propos sont relayés par Tennis365, la consultante et ex‐27e joueuse mondiale Laura Robson a a toutefois tenu à relativiser ce petit coup de mou.
« Tout le monde aimerait avoir une crise à la Sinner. Je pense que nous accordons trop d’importance à chaque résultat de ces joueurs lorsqu’ils perdent, car cela arrive si rarement. C’est comme si c’était la fin du monde. Je suis persuadé qu’ils s’en sortiront très bien. Il est parti directement aux États‐Unis après sa défaite au Qatar pour se préparer pour Indian Wells et je suis sûr qu’il sera en forme lorsqu’il reviendra sur le court. »
Publié le samedi 28 février 2026 à 08:57