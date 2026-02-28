Battu par Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie et par Jakub Mensik en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha, pendant que Carlos Alcaraz a tout remporté, Jannik Sinner a réalisé un début de saison en deçà de ses attentes.

Lors d’une inter­view accordée à Sky Sports, dont les propos sont relayés par Tennis365, la consul­tante et ex‐27e joueuse mondiale Laura Robson a a toute­fois tenu à rela­ti­viser ce petit coup de mou.

« Tout le monde aime­rait avoir une crise à la Sinner. Je pense que nous accor­dons trop d’im­por­tance à chaque résultat de ces joueurs lors­qu’ils perdent, car cela arrive si rare­ment. C’est comme si c’était la fin du monde. Je suis persuadé qu’ils s’en sorti­ront très bien. Il est parti direc­te­ment aux États‐Unis après sa défaite au Qatar pour se préparer pour Indian Wells et je suis sûr qu’il sera en forme lors­qu’il reviendra sur le court. »