Ancienne 27e joueuse mondiale et désor­mais consul­tante régu­lière pour la chaîne britan­nique, SkySports, Laura Robson s’est récem­ment confiée auprès de nos confères de Tennis365 sur la période un peu compli­quée que traverse actuel­le­ment Jannik Sinner, battu en demi‐finales de l’Open d’Australie et en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha.

Et selon elle, il n’y a vrai­ment pas de quoi s’inquiéter.

« Tout le monde aime­rait vivre une crise à la Sinner. Je pense que nous accor­dons trop d’im­por­tance à chaque résultat négatif de ces joueurs, car cela arrive si rare­ment. On dirait que c’est la fin du monde. Je suis persuadé qu’il s’en sortira très bien. Il est parti direc­te­ment aux États‐Unis après sa défaite au Qatar pour se préparer pour Indian Wells et je suis sûr qu’il sera en forme lors­qu’il reviendra sur le court. »