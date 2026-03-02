Ancienne 27e joueuse mondiale et désormais consultante régulière pour la chaîne britannique, SkySports, Laura Robson s’est récemment confiée auprès de nos confères de Tennis365 sur la période un peu compliquée que traverse actuellement Jannik Sinner, battu en demi‐finales de l’Open d’Australie et en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha.
Et selon elle, il n’y a vraiment pas de quoi s’inquiéter.
« Tout le monde aimerait vivre une crise à la Sinner. Je pense que nous accordons trop d’importance à chaque résultat négatif de ces joueurs, car cela arrive si rarement. On dirait que c’est la fin du monde. Je suis persuadé qu’il s’en sortira très bien. Il est parti directement aux États‐Unis après sa défaite au Qatar pour se préparer pour Indian Wells et je suis sûr qu’il sera en forme lorsqu’il reviendra sur le court. »
Publié le lundi 2 mars 2026 à 14:14