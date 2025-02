« Nous avons eu une discus­sion après l’Open d’Australie et nous nous sommes mis d’accord sur le fait qu’il allait conti­nuer à me coacher sur des tour­nois aux États‐Unis et sur terre battue », a récem­ment révélé Novak Djokovic, qui va donc pour­suivre sa colla­bo­ra­tion avec Andy Murray.

L’ex‐27e joueuse mondiale Laura Robson, consul­tante pour Eurosport, a commenté cet accord entre les deux anciens rivaux.

« Vous parlez à quel­qu’un qui a remporté plusieurs tour­nois du Grand Chelem et qui a quatre jeunes enfants. Il est très occupé à la maison. J’imagine qu’il leur a fallu un certain temps pour fixer un programme ensemble. Andy, c’est sûr, ne veut pas faire de longs séjours loin de chez lui alors qu’il vient de prendre sa retraite. J’imagine qu’il a fallu des efforts pour trouver une solu­tion entre eux et leurs agents. »