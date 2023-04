Nouvelle consul­tante pour Eurosport, l’an­cienne 27e joueuse mondiale, Laura Robson, désor­mais retraitée à seule­ment 29 ans à cause de problèmes physiques, s’est penchée sur le cas de Rafael Nadal qui a décidé de repousser son retour sur les courts en décla­rant forfait pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo. Un retrait qui n’a rien d’in­quié­tant pour la Britannique.

« La ques­tion est de savoir s’il est en bonne santé. Je pense qu’il a eu quelques tour­nois où il a poussé un peu trop fort et son corps s’est brisé à cause de cela. Il s’agit donc de trouver l’équi­libre pour revenir au bon moment et se sentir prêt à jouer sept matches en deux semaines à Paris. Il est telle­ment bon sur terre battue et il a telle­ment confiance en lui sur cette surface qu’on a l’im­pres­sion que même s’il manque la première semaine, ce n’est pas la fin du monde. Il n’a pas du tout la même prépa­ra­tion que l’année dernière à l’ap­proche de la saison sur terre battue, mais en même temps, il a passé deux semaines à la maison à s’en­traîner de manière intense et solide, comme je l’ai vu sur les vidéos. »