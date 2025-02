Invitée à réagir à la défaite de Novak Djokovic face à Matteo Berrettini dès le premier tour de l’ATP 500 de Doha, Laura Robson, ancienne 27e joueuse mondiale et désor­mais consul­tante pour Eurosport, a estimé que ce n’était clai­re­ment pas la fin du monde pour le Serbe.

« Je pense que c’est le prin­cipal point positif pour Novak, le fait qu’il se sente à nouveau en bonne santé sur le court. Avec la façon dont il a terminé en Australie, j’étais sûre qu’il aurait été diffi­cile pour lui de se remettre à zéro parce qu’il jouait un de ses meilleurs tennis contre Alcaraz, et quelques jours plus tard, ça ne s’est pas passé comme il le souhai­tait. C’est pour­quoi, à son âge, être capable de rebondir aussi rapi­de­ment qu’il l’a fait est un signe extrê­me­ment positif. Je ne sais pas s’il est très gêné par sa défaite précoce à Doha, si l’on consi­dère tous les tour­nois qu’il a remportés au cours de sa carrière. Je ne sais pas s’il aura besoin de beau­coup de temps pour se remettre de cette défaite. J’imagine qu’il en a déjà parlé par le passé, qu’il veut vrai­ment se concen­trer les 25 Grands Chelems, et que c’est le grand objectif de cette année, plutôt qu’un petit tournoi ATP au Moyen‐Orient. »