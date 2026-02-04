AccueilATPLaurent Lokoli défend son collègue Arthur Fils : "Je ne comprends pas...
Laurent Lokoli défend son collègue Arthur Fils : « Je ne comprends pas en quel sens c’est un problème ? Tu sais ce que c’est de rester blessé si long­temps, et ce que ça te fait ressentir de rester hors des pistes pendant plus de 7–8 mois ? »

Jean Muller
Par Jean Muller

Alors que nous avons publié ce matin l’avis de Jose Moron qui s’éton­nait qu’Arthur Fils ne se soit pas inté­ressé au tennis plus que ça lors de sa conva­les­cence, Laurent Lokoli est venu préciser les choses en défen­dant son collègue.

« Je ne comprends pas en quel sens c’est un problème ? Tu sais ce que c’est de rester blessé si long­temps, et ce que ça te fait ressentir de rester hors des pistes pendant plus de 7–8 mois ? Eh bien, pour ne pas se sentir mal, je comprends que ne pas regarder les matchs te permet de te recen­trer sur toi‐même sans te dire « j’ai­me­rais être là » sans pouvoir le faire. Ce n’est pas : « je ne regarde pas les matchs, je n’ai pas de passion, c’est juste un boulot » C’est : « je ne regarde pas les matchs, je vais me languir du tennis, quand je reviens, j’aurai un feu incroyable que je n’ai jamais eu » Utilise ce temps hors piste pour grandir et t’amé­liorer, mais ne pas regarder les matchs ne te définit pas comme un joueur sans passion »

Publié le mercredi 4 février 2026 à 12:25

Humbert qui a zappé la Coupe Davis se justifie : « Dire que je n’aime pas jouer pour l’équipe natio­nale est tota­le­ment faux. Je sors d’une saison diffi­cile, marquée par de nombreuses bles­sures et des événe­ments qui m’ont déstabilisé »

