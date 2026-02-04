Alors que nous avons publié ce matin l’avis de Jose Moron qui s’éton­nait qu’Arthur Fils ne se soit pas inté­ressé au tennis plus que ça lors de sa conva­les­cence, Laurent Lokoli est venu préciser les choses en défen­dant son collègue.

No entiendo en que senso es un problema ?

Sabes Lo que es de ser lesio­nado tanto tiempo, y lo que te hace sentir de estar fuera de la pista durante mas de 7–8 meses ?

Pues para no sentirse mal yo entiendo que no mirar partidos te hace centrar a ti mismo sin decirte « queria… https://t.co/luikzEovkZ — Laurent Lokoli (@laurentlokoli) February 4, 2026

« Je ne comprends pas en quel sens c’est un problème ? Tu sais ce que c’est de rester blessé si long­temps, et ce que ça te fait ressentir de rester hors des pistes pendant plus de 7–8 mois ? Eh bien, pour ne pas se sentir mal, je comprends que ne pas regarder les matchs te permet de te recen­trer sur toi‐même sans te dire « j’ai­me­rais être là » sans pouvoir le faire. Ce n’est pas : « je ne regarde pas les matchs, je n’ai pas de passion, c’est juste un boulot » C’est : « je ne regarde pas les matchs, je vais me languir du tennis, quand je reviens, j’aurai un feu incroyable que je n’ai jamais eu » Utilise ce temps hors piste pour grandir et t’amé­liorer, mais ne pas regarder les matchs ne te définit pas comme un joueur sans passion »