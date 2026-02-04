Alors que nous avons publié ce matin l’avis de Jose Moron qui s’étonnait qu’Arthur Fils ne se soit pas intéressé au tennis plus que ça lors de sa convalescence, Laurent Lokoli est venu préciser les choses en défendant son collègue.
No entiendo en que senso es un problema ?— Laurent Lokoli (@laurentlokoli) February 4, 2026
Sabes Lo que es de ser lesionado tanto tiempo, y lo que te hace sentir de estar fuera de la pista durante mas de 7–8 meses ?
Pues para no sentirse mal yo entiendo que no mirar partidos te hace centrar a ti mismo sin decirte « queria… https://t.co/luikzEovkZ
« Je ne comprends pas en quel sens c’est un problème ? Tu sais ce que c’est de rester blessé si longtemps, et ce que ça te fait ressentir de rester hors des pistes pendant plus de 7–8 mois ? Eh bien, pour ne pas se sentir mal, je comprends que ne pas regarder les matchs te permet de te recentrer sur toi‐même sans te dire « j’aimerais être là » sans pouvoir le faire. Ce n’est pas : « je ne regarde pas les matchs, je n’ai pas de passion, c’est juste un boulot » C’est : « je ne regarde pas les matchs, je vais me languir du tennis, quand je reviens, j’aurai un feu incroyable que je n’ai jamais eu » Utilise ce temps hors piste pour grandir et t’améliorer, mais ne pas regarder les matchs ne te définit pas comme un joueur sans passion »
