Actuellement, le circuit ATP est lésé par les absences de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.
Laurent Lokoli, actuel 403e joueur mondial et toujours actif sur les réseaux sociaux, a donné son avis sur son compte X concernant le troisième joueur qui pourrait émerger derrière le duo Sinner‐Alcaraz.
Et le joueur Français semble avoir fait son choix.
Ces derniers mois, Rafael Jódar fait sensation dans la sphère tennistique.
En effet, l’Espagnol affole tous les compteurs. En l’espace d’un an et demi, il est passé du circuit universitaire américain à la 11e place mondiale virtuelle, en attendant sa demi‐finale à venir face à Brandon Nakashima.
Une ascension fulgurante pour le Madrilène.
Publié le mercredi 12 août 2026 à 16:50