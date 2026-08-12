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Laurent Lokoli désigne son top 3 du circuit : « Finalement, on dirait bien que le numéro 3 derrière Sinner et Alcaraz, ce soit lui »

Par
Antoine Touchard
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Actuellement, le circuit ATP est lésé par les absences de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

Laurent Lokoli, actuel 403e joueur mondial et toujours actif sur les réseaux sociaux, a donné son avis sur son compte X concer­nant le troi­sième joueur qui pour­rait émerger derrière le duo Sinner‐Alcaraz.

Et le joueur Français semble avoir fait son choix.

Ces derniers mois, Rafael Jódar fait sensa­tion dans la sphère tennistique.

En effet, l’Espagnol affole tous les comp­teurs. En l’espace d’un an et demi, il est passé du circuit univer­si­taire améri­cain à la 11e place mondiale virtuelle, en atten­dant sa demi‐finale à venir face à Brandon Nakashima.

Une ascen­sion fulgu­rante pour le Madrilène.

Publié le mercredi 12 août 2026 à 16:50

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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