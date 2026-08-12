Actuellement, le circuit ATP est lésé par les absences de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

Laurent Lokoli, actuel 403e joueur mondial et toujours actif sur les réseaux sociaux, a donné son avis sur son compte X concer­nant le troi­sième joueur qui pour­rait émerger derrière le duo Sinner‐Alcaraz.

Et le joueur Français semble avoir fait son choix.

Finalement on dirait bien que le numero 3 derrière Sinner et Alcaraz s’appelle Rafa .. — Laurent Lokoli (@laurentlokoli) August 12, 2026

Ces derniers mois, Rafael Jódar fait sensa­tion dans la sphère tennistique.

En effet, l’Espagnol affole tous les comp­teurs. En l’espace d’un an et demi, il est passé du circuit univer­si­taire améri­cain à la 11e place mondiale virtuelle, en atten­dant sa demi‐finale à venir face à Brandon Nakashima.

Une ascen­sion fulgu­rante pour le Madrilène.