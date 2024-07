Véritables enne­mies du sportif de haut niveau, les bles­sures n’ont pas épargné Laurent Lokoli, passé de la 167e à la 534e place mondiale en moins d’un an et demi.

Le Tricolore de 29 ans, qui n’est pas du genre à aban­donner, est récem­ment revenu sur son quoti­dien et sa moti­va­tion intacte pour revenir à la place qu’il mérite.

« C’est dur à encaisser parce que derrière ça il y a beau­coup de travail. Je me lève tous les matins à 6h30, je fais 45 minutes de route pour aller à Aix‐en‐Provence, et je m’entraîne 5 heures tous les jours : 2h30 de tennis, 2h30 de physique. J’ai fait ça pendant un mois et demi, tout ça pour me blesser et jouer un seul tournoi… Je ne deman­dais pas grand chose, juste d’être sain sur un terrain de tennis… Pouvoir faire mon métier, ma passion, ça me manquait vrai­ment Je sais pas si je serai revenu sans mes proches. Peut‐être que oui, peut‐être que non. J’aurais eu des moments très durs c’est sûr, mais j’ai déjà eu des moments très sombres par le passé, et je suis toujours revenu… Maintenant j’ai plus rien à défendre, donc c’est tout pour remonter. J’espère juste pouvoir jouer, parce qu’il n’y a rien qui remplace l’enchaînement des matchs. Forcément à un moment, ça va basculer. Mais il faut être là, se battre tous les jours et char­bonner… Je sais que ça finira par payer. »