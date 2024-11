Interrogé par 20 Minutes à l’oc­ca­sion de la fin de carrière de Rafael Nadal, le présen­ta­teur de Roland‐Garros sur France Télévision, Laurent Luyat, a d’abord expliqué l’évolution de la rela­tion entre le public fran­çais et l’homme aux 14 titres Porte d’Auteuil avant d’évo­quer sa person­na­lité en dehors du court.

« Nadal, c’est un être sensible, très humain. J’avoue avoir un fort atta­che­ment, et je ne suis pas le seul. Tous ceux qui le côtoient le disent, et le public l’a ressenti aussi à un moment donné », a souligné le jour­na­liste qui n’a jamais caché son admi­ra­tion et son affec­tion pour le Majorquin.