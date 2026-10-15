Rafael Jodar est sans aucun doute l’une des grandes révélations de cette saison 2026 sur le plan sportif. Mais si le jeune Espagnol impressionne par son tennis, son comportement sur le court commence également à faire beaucoup parler.
En effet, après un premier épisode polémique à Roland‐Garros, la pépite espagnole a une nouvelle fois fait des siennes en s’en prenant verbalement à un ramasseur de balles.
Immédiatement sanctionné par l’arbitre, qui avait parfaitement compris les propos échangés en espagnol, Jodar s’est ensuite tenu à carreau pour finalement remporter la rencontre.
Mais cet incident n’est pas passé inaperçu en Espagne, où le comportement du jeune joueur suscite de nombreuses réactions.
Le sujet a notamment été évoqué dans l’émission El Partidazo de COPE, au cours de laquelle Ángel García Muñiz, co‐auteur d’un livre consacré à Rafael Nadal, n’a pas mâché ses mots à l’égard de son jeune compatriote.
« Je trouve ce qu’il fait subir à ce jeune absolument inadmissible, mais beaucoup de gens l’attendent au tournant », a déclaré le journaliste espagnol.
Une nouvelle polémique dont Rafael Jodar se serait certainement bien passé, lui qui attire de plus en plus l’attention à mesure que ses résultats progressent sur le circuit.
Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 10:45