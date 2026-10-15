Accueil ATP

L’auteur du livre de Rafael Nadal ne cautionne pas les gestes de Jodar : « Je trouve ce qu’il fait subir à ce jeune abso­lu­ment inadmissible »

Par
Antoine Trupiano
-
1189
Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

Rafael Jodar est sans aucun doute l’une des grandes révé­la­tions de cette saison 2026 sur le plan sportif. Mais si le jeune Espagnol impres­sionne par son tennis, son compor­te­ment sur le court commence égale­ment à faire beau­coup parler.

En effet, après un premier épisode polé­mique à Roland‐Garros, la pépite espa­gnole a une nouvelle fois fait des siennes en s’en prenant verba­le­ment à un ramas­seur de balles.

Immédiatement sanc­tionné par l’ar­bitre, qui avait parfai­te­ment compris les propos échangés en espa­gnol, Jodar s’est ensuite tenu à carreau pour fina­le­ment remporter la rencontre.

Mais cet inci­dent n’est pas passé inaperçu en Espagne, où le compor­te­ment du jeune joueur suscite de nombreuses réactions.

Le sujet a notam­ment été évoqué dans l’émis­sion El Partidazo de COPE, au cours de laquelle Ángel García Muñiz, co‐auteur d’un livre consacré à Rafael Nadal, n’a pas mâché ses mots à l’égard de son jeune compatriote.

« Je trouve ce qu’il fait subir à ce jeune abso­lu­ment inad­mis­sible, mais beau­coup de gens l’at­tendent au tour­nant », a déclaré le jour­na­liste espagnol.

Une nouvelle polé­mique dont Rafael Jodar se serait certai­ne­ment bien passé, lui qui attire de plus en plus l’at­ten­tion à mesure que ses résul­tats progressent sur le circuit.

Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 10:45

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥