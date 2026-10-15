Rafael Jodar est sans aucun doute l’une des grandes révé­la­tions de cette saison 2026 sur le plan sportif. Mais si le jeune Espagnol impres­sionne par son tennis, son compor­te­ment sur le court commence égale­ment à faire beau­coup parler.

En effet, après un premier épisode polé­mique à Roland‐Garros, la pépite espa­gnole a une nouvelle fois fait des siennes en s’en prenant verba­le­ment à un ramas­seur de balles.

Immédiatement sanc­tionné par l’ar­bitre, qui avait parfai­te­ment compris les propos échangés en espa­gnol, Jodar s’est ensuite tenu à carreau pour fina­le­ment remporter la rencontre.

Mais cet inci­dent n’est pas passé inaperçu en Espagne, où le compor­te­ment du jeune joueur suscite de nombreuses réactions.

Le sujet a notam­ment été évoqué dans l’émis­sion El Partidazo de COPE, au cours de laquelle Ángel García Muñiz, co‐auteur d’un livre consacré à Rafael Nadal, n’a pas mâché ses mots à l’égard de son jeune compatriote.

🎾 @agarciamuniz, sobre el gesto de Rafa Jódar con el reco­ge­pe­lotas



❌ « Me parece fatal lo que hace con el chaval, pero hay mucha gente esperán­dole »



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/rNKp6aM6o9 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 14, 2026

« Je trouve ce qu’il fait subir à ce jeune abso­lu­ment inad­mis­sible, mais beau­coup de gens l’at­tendent au tour­nant », a déclaré le jour­na­liste espagnol.

Une nouvelle polé­mique dont Rafael Jodar se serait certai­ne­ment bien passé, lui qui attire de plus en plus l’at­ten­tion à mesure que ses résul­tats progressent sur le circuit.