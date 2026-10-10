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L’avertissement de Jimmy Connors sur Novak Djokovic au reste du circuit : « Tout le monde se dit : ‘Oh, c’est fini pour lui, il a 39 ans’. Mais il ne faut jamais écarter un joueur comme ça. S’il continue à voyager dans tous ces pays et à passer du temps loin de sa famille, c’est qu’il va être concentré »

Par
Thomas S
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Lorsqu’on parle de longé­vité au plus haut niveau, Jimmy Connors est forcé­ment le premier nom qui vient aux côtés de celui de Novak Djokovic. 

Alors après le sacre du Serbe sur l’ATP 500 de Pékin, l’Américain a fait part de son admi­ra­tion pour ce dernier tout en aler­tant le reste du circuit. 

« On peut dire ce qu’on veut de “Djoker”, mais ce n’est pas un joueur à prendre à la légère. Tout le monde se dit : “Oh, c’est fini pour lui, il a 38 ou 39 ans”. Il ne faut jamais écarter un joueur comme ça, car on arrive à un stade où chaque match prend plus d’importance que jamais. Surtout pour lui, n’est-ce pas ? Avec si peu de temps qui lui reste, on se dit que, dans sa carrière, s’il continue à faire le minimum requis, à voyager dans tous ces pays et à passer du temps loin de sa famille, c’est qu’il va être concentré. Alors, voyons ce qu’il va se passer pour lui. Et puis, Sinner est forfait, ce qui lui ouvre un peu plus la voie (pour le Masters). On parle des jeunes, parlons aussi du vétéran », a déclaré Connors dans le dernier épisode de son podcast.

Publié le samedi 10 octobre 2026 à 18:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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