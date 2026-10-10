Lorsqu’on parle de longé­vité au plus haut niveau, Jimmy Connors est forcé­ment le premier nom qui vient aux côtés de celui de Novak Djokovic.

Alors après le sacre du Serbe sur l’ATP 500 de Pékin, l’Américain a fait part de son admi­ra­tion pour ce dernier tout en aler­tant le reste du circuit.

« On peut dire ce qu’on veut de “Djoker”, mais ce n’est pas un joueur à prendre à la légère. Tout le monde se dit : “Oh, c’est fini pour lui, il a 38 ou 39 ans”. Il ne faut jamais écarter un joueur comme ça, car on arrive à un stade où chaque match prend plus d’importance que jamais. Surtout pour lui, n’est-ce pas ? Avec si peu de temps qui lui reste, on se dit que, dans sa carrière, s’il continue à faire le minimum requis, à voyager dans tous ces pays et à passer du temps loin de sa famille, c’est qu’il va être concentré. Alors, voyons ce qu’il va se passer pour lui. Et puis, Sinner est forfait, ce qui lui ouvre un peu plus la voie (pour le Masters). On parle des jeunes, parlons aussi du vétéran », a déclaré Connors dans le dernier épisode de son podcast.