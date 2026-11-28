Carlos Alcaraz n’a pas tremblé une seule seconde pour valider la qualification de l’Espagne en finale de Coupe Davis, après une victoire sans appel contre le numéro 1 britannique, Arthur Fery (6−2, 6–1, en 1h10).
Interrogé sur le court par Alex Corretja après la rencontre, l’Espagnol a révélé qu’il avait un peu de mal à endosser le rôle de meneur de l’équipe étant donné l’expérience de certains de ses compatriotes, dont Marcel Granollers ou Pedro Martinez.
« Ça me met un peu mal à l’aise de jouer le rôle de leader ou d’essayer de leur donner des consignes, c’est comme si je ne devais pas le faire. Demain (dimanche) sera un grand jour pour tout le monde, il y aura beaucoup de nervosité. Ce qui est bien dans cette équipe, c’est que nous avons de grands joueurs, des champions de la Coupe Davis ; nous compterons sur tout le monde, sur Marcel (Granollers), Pedro (Martinez) et les autres. »
Publié le samedi 28 novembre 2026 à 17:37