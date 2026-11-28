Carlos Alcaraz n’a pas tremblé une seule seconde pour valider la quali­fi­ca­tion de l’Espagne en finale de Coupe Davis, après une victoire sans appel contre le numéro 1 britan­nique, Arthur Fery (6−2, 6–1, en 1h10).

Interrogé sur le court par Alex Corretja après la rencontre, l’Espagnol a révélé qu’il avait un peu de mal à endosser le rôle de meneur de l’équipe étant donné l’ex­pé­rience de certains de ses compa­triotes, dont Marcel Granollers ou Pedro Martinez.

« Ça me met un peu mal à l’aise de jouer le rôle de leader ou d’es­sayer de leur donner des consignes, c’est comme si je ne devais pas le faire. Demain (dimanche) sera un grand jour pour tout le monde, il y aura beau­coup de nervo­sité. Ce qui est bien dans cette équipe, c’est que nous avons de grands joueurs, des cham­pions de la Coupe Davis ; nous comp­te­rons sur tout le monde, sur Marcel (Granollers), Pedro (Martinez) et les autres. »