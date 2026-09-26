De passage ce samedi à l’O2 Arena de Londres pour assister à la 9e édition de la Laver Cup, Andy Murray s’est exprimé pour le chaîne Youtube, The Sports Agents.
Notamment interrogé sur ses tentations de revenir à la compétition, deux ans après sa retraite, le Britannique a reconnu qu’il y avait eu deux moments.
« Ça ne m’intéresse pas de revenir au tennis. La seule fois où j’ai eu envie depuis que j’ai arrêté… enfin, il y a eu deux moments où je me suis dit : ‘Ça serait sympa de jouer’. La première fois, c’était quand je travaillais avec Novak et qu’il affrontait [Carlos] Alcaraz en quarts de finale de l’Open d’Australie. Ce match (remporté en quatre sets par Djokovic) était incroyable. L’ambiance était incroyable. C’était génial d’avoir pu jouer dans ce genre d’ambiance et de l’affronter. Voilà pour la première fois. Et l’autre, c’était l’année après avoir arrêté. Je me promenais en voiture dans les environs de Wimbledon quelques jours avant le tournoi, car j’avais un engagement publicitaire là‐bas. Je suis passé devant le site et je me suis dit : ‘Oh, ça serait sympa de jouer’. Mais à part ça, non. Je n’ai plus aucune motivation pour aller sur le court et frapper des balles de tennis. Ça ne me manque pas et j’en suis vraiment heureux, car j’ai l’impression que beaucoup de gens s’attendent à ce que l’on dise autre chose ou veulent qu’on regrette désespérément ce sport. Mais quand on met fin à une activité dans laquelle on s’est investi corps et âme pendant 20 à 25 ans, c’est formidable de pouvoir prendre du recul sans avoir ce sentiment qu’il faut absolument aller frapper une balle de tennis ou que ça me manque vraiment de participer à cet événement. Je suis heureux d’être chez moi avec ma famille et mes enfants, et cela me suffit. »
Publié le samedi 26 septembre 2026 à 18:48