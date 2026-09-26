De passage ce samedi à l’O2 Arena de Londres pour assister à la 9e édition de la Laver Cup, Andy Murray s’est exprimé pour le chaîne Youtube, The Sports Agents.

Notamment inter­rogé sur ses tenta­tions de revenir à la compé­ti­tion, deux ans après sa retraite, le Britannique a reconnu qu’il y avait eu deux moments.

« Ça ne m’intéresse pas de revenir au tennis. La seule fois où j’ai eu envie depuis que j’ai arrêté… enfin, il y a eu deux moments où je me suis dit : ‘Ça serait sympa de jouer’. La première fois, c’était quand je travaillais avec Novak et qu’il affron­tait [Carlos] Alcaraz en quarts de finale de l’Open d’Australie. Ce match (remporté en quatre sets par Djokovic) était incroyable. L’ambiance était incroyable. C’était génial d’avoir pu jouer dans ce genre d’ambiance et de l’affronter. Voilà pour la première fois. Et l’autre, c’était l’année après avoir arrêté. Je me prome­nais en voiture dans les envi­rons de Wimbledon quelques jours avant le tournoi, car j’avais un enga­ge­ment publi­ci­taire là‐bas. Je suis passé devant le site et je me suis dit : ‘Oh, ça serait sympa de jouer’. Mais à part ça, non. Je n’ai plus aucune moti­va­tion pour aller sur le court et frapper des balles de tennis. Ça ne me manque pas et j’en suis vrai­ment heureux, car j’ai l’impression que beau­coup de gens s’attendent à ce que l’on dise autre chose ou veulent qu’on regrette déses­pé­ré­ment ce sport. Mais quand on met fin à une acti­vité dans laquelle on s’est investi corps et âme pendant 20 à 25 ans, c’est formi­dable de pouvoir prendre du recul sans avoir ce senti­ment qu’il faut abso­lu­ment aller frapper une balle de tennis ou que ça me manque vrai­ment de parti­ciper à cet événe­ment. Je suis heureux d’être chez moi avec ma famille et mes enfants, et cela me suffit. »