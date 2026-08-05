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L’aveu d’Arthur Fils à moins d’un mois de l’US Open : « J’ai bien joué en Masters 1000, en 500, en 250. Mais je n’ai jamais réussi à faire un grand trou en Grand Chelem pour l’instant »

Par
Thomas S
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Alors qu’il s’ap­prête à affronter Zachary Svajda pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Montréal ce mercredi (pas avant 18h30), Arthur Fils s’est longue­ment exprimé sur sa saison et sa carrière lors du tradi­tionnel media day d’avant tournoi.

Et le numéro 1 trico­lore a fait un aveu inté­res­sant et honnête au sujet de sa pres­ta­tions dans les tour­nois du Grand Chelem, pour l’ins­tant déce­vantes comparés aux autres évène­ments du circuit. 

« J’ai bien joué en Masters 1000, en 500, en 250. Mais je n’ai jamais réussi à faire un grand trou en Grand Chelem pour l’ins­tant. Après, c’est sûr qu’il me reste encore beau­coup d’an­nées pour le faire. Mais j’ai­me­rais bien que ça arrive », a déclaré l’ac­tuel 24e mondial, plus que jamais en lice pour une place sur le Masters de Turin en fin d’année. 

Publié le mercredi 5 août 2026 à 16:49

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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