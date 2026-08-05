Alors qu’il s’apprête à affronter Zachary Svajda pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Montréal ce mercredi (pas avant 18h30), Arthur Fils s’est longuement exprimé sur sa saison et sa carrière lors du traditionnel media day d’avant tournoi.
Et le numéro 1 tricolore a fait un aveu intéressant et honnête au sujet de sa prestations dans les tournois du Grand Chelem, pour l’instant décevantes comparés aux autres évènements du circuit.
« J’ai bien joué en Masters 1000, en 500, en 250. Mais je n’ai jamais réussi à faire un grand trou en Grand Chelem pour l’instant. Après, c’est sûr qu’il me reste encore beaucoup d’années pour le faire. Mais j’aimerais bien que ça arrive », a déclaré l’actuel 24e mondial, plus que jamais en lice pour une place sur le Masters de Turin en fin d’année.
Publié le mercredi 5 août 2026 à 16:49