Victime d’une frac­ture de fatigue au niveau du dos lors de sa victoire en cinq sets face à Jaume Munar au deuxième tour de Roland‐Garros le 29 mai dernier, Arthur Fils n’a joué que deux petits matchs offi­ciels depuis.

Très discret depuis cette dernière appa­ri­tion sur le tournoi de Toronto, l’ac­tuel 40e mondial s’est récem­ment exprimé chez nos confrères de 20 minutes. Et s’il a tenu à rassurer tout le monde en expli­quant qu’il allait très bien, le Parisien a reconnu qu’il n’au­rait certai­ne­ment pas dû jouer le Grand Chelem pari­sien afin de ne pas aggraver une bles­sure déjà présente.

« Le match (contre Munar), je l’aurais fini. Après, la vraie ques­tion c’est : est‐ce que j’aurais dû jouer Roland‐Garros ? C’est un peu diffé­rent, parce que je savais que j’étais déjà blessé avant d’arriver à Roland. J’ai pris la déci­sion avec toute l’équipe, mais j’ai pas mal poussé pour pouvoir jouer. Parce que j’étais en forme, j’étais 13ème ou 14ème mondial, je jouais pas mal. Donc je voulais vrai­ment jouer. Après, quand on commence comme ça, on sait à quoi s’attendre. On sait que norma­le­ment, ça va faire mal. Mais une fois rentré sur le terrain contre Munar il était hors de ques­tion d’arrêter le match, et j’ai tout fait pour le gagner. Je me suis dit qu’il fallait jouer à fond, en plus devant le public, j’avais pas le choix. Mine de rien, c’est une victoire qui m’a fait beau­coup de mal, mais beau­coup de bien aussi pour la confiance. Je n’avais jamais gagné de match à Roland avant cette année. Même blessé, j’ai battu Jarry et Munar sur un gros match. Je me suis prouvé des choses à moi‐même. Mais avec un peu plus d’expérience, je pren­drais la déci­sion de ne pas disputer le tournoi. »