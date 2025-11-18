Victime d’une fracture de fatigue au niveau du dos lors de sa victoire en cinq sets face à Jaume Munar au deuxième tour de Roland‐Garros le 29 mai dernier, Arthur Fils n’a joué que deux petits matchs officiels depuis.
Très discret depuis cette dernière apparition sur le tournoi de Toronto, l’actuel 40e mondial s’est récemment exprimé chez nos confrères de 20 minutes. Et s’il a tenu à rassurer tout le monde en expliquant qu’il allait très bien, le Parisien a reconnu qu’il n’aurait certainement pas dû jouer le Grand Chelem parisien afin de ne pas aggraver une blessure déjà présente.
« Le match (contre Munar), je l’aurais fini. Après, la vraie question c’est : est‐ce que j’aurais dû jouer Roland‐Garros ? C’est un peu différent, parce que je savais que j’étais déjà blessé avant d’arriver à Roland. J’ai pris la décision avec toute l’équipe, mais j’ai pas mal poussé pour pouvoir jouer. Parce que j’étais en forme, j’étais 13ème ou 14ème mondial, je jouais pas mal. Donc je voulais vraiment jouer. Après, quand on commence comme ça, on sait à quoi s’attendre. On sait que normalement, ça va faire mal. Mais une fois rentré sur le terrain contre Munar il était hors de question d’arrêter le match, et j’ai tout fait pour le gagner. Je me suis dit qu’il fallait jouer à fond, en plus devant le public, j’avais pas le choix. Mine de rien, c’est une victoire qui m’a fait beaucoup de mal, mais beaucoup de bien aussi pour la confiance. Je n’avais jamais gagné de match à Roland avant cette année. Même blessé, j’ai battu Jarry et Munar sur un gros match. Je me suis prouvé des choses à moi‐même. Mais avec un peu plus d’expérience, je prendrais la décision de ne pas disputer le tournoi. »
Publié le mardi 18 novembre 2025 à 14:14