Auteur d’une magni­fique semaine sur l’ATP 500 de Doha pour seule­ment son troi­sième tournoi de reprise suite à sa longue absence liée à sa frac­ture de fatigue au dos, Arthur Fils est tombé de haut face à Carlos Alcaraz en finale, sèche­ment battu 6–2, 6–1 en 50 minutes.

Forcément un peu abattu après une telle décu­lottée, le Français a tenté d’iden­ti­fier ce qui lui manquait pour parvenir avec un joueur d’un tel calibre. Et sa réponse est assez limpide.

« Presque tout. Ça va vite, dès le début il me met beau­coup de pres­sion, il joue bien, c’était un peu compliqué. Ce sont des choses qui arrivent. Il faudra regarder le match, voir comment ça s’est passé », a déclaré Arthur Fils qui a laissé entendre qu’il parti­ci­pera bien à l’ATP 500 de Dubaï où il sera opposé à Jiri Lehecka au premier tour.