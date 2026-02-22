Auteur d’une magnifique semaine sur l’ATP 500 de Doha pour seulement son troisième tournoi de reprise suite à sa longue absence liée à sa fracture de fatigue au dos, Arthur Fils est tombé de haut face à Carlos Alcaraz en finale, sèchement battu 6–2, 6–1 en 50 minutes.
Forcément un peu abattu après une telle déculottée, le Français a tenté d’identifier ce qui lui manquait pour parvenir avec un joueur d’un tel calibre. Et sa réponse est assez limpide.
« Presque tout. Ça va vite, dès le début il me met beaucoup de pression, il joue bien, c’était un peu compliqué. Ce sont des choses qui arrivent. Il faudra regarder le match, voir comment ça s’est passé », a déclaré Arthur Fils qui a laissé entendre qu’il participera bien à l’ATP 500 de Dubaï où il sera opposé à Jiri Lehecka au premier tour.
Publié le dimanche 22 février 2026 à 18:57