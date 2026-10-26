Quart de fina­liste à l’US Open pour son tournoi de reprise (seule­ment battu par le fina­liste Ben Shelton au super tie‐break du 5e set), titré sur l’ATP 500 de Tokyo et éliminé dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai, Carlos Alcaraz a donc décidé d’ac­cepter l’in­vi­ta­tion de l’ATP 500 de Vienne afin de gagner en confiance et en rytme avant les grandes échéances de fin de saison (Rolex Paris Masters, Masters de Turin et Coupe Davis).

De passage en zone mixte en Autriche à quelques heures d’af­fronter Karen Khachanov au premier tour (aux alen­tours de 15h30 ce mardi), l’Espagnol a reconnu qu’il avait besoin de disputer des matchs pour se sentir en pleine posses­sion de ses moyens.

« J’ai besoin de compé­ti­tion, j’ai besoin de tour­nois, j’ai besoin de retrouver mon rythme pour revenir à mon meilleur niveau. Je n’ai pas disputé beau­coup de compé­ti­tions cette année, vous savez. Et j’ai besoin de compé­ti­tion, j’ai besoin de tour­nois, j’ai besoin de retrouver mon rythme pour retrouver mon meilleur niveau. Je suis satis­fait de la façon dont je joue et de mon niveau actuel, mais j’ai l’impression de ne pas encore être tout à fait dans le coup. J’ai besoin de venir ici, de m’entraîner avec ces gars, de les affronter pour retrouver mon rythme, ou du moins de le retrouver petit à petit. Donc, oui, je viens de passer quelques semaines sans compé­ti­tion et j’étais… Eh bien, mon équipe et moi avons pensé que ce serait une très bonne occa­sion de jouer cette semaine ici à Vienne. »