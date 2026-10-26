Quart de finaliste à l’US Open pour son tournoi de reprise (seulement battu par le finaliste Ben Shelton au super tie‐break du 5e set), titré sur l’ATP 500 de Tokyo et éliminé dès le troisième tour du Masters 1000 de Shanghai, Carlos Alcaraz a donc décidé d’accepter l’invitation de l’ATP 500 de Vienne afin de gagner en confiance et en rytme avant les grandes échéances de fin de saison (Rolex Paris Masters, Masters de Turin et Coupe Davis).
De passage en zone mixte en Autriche à quelques heures d’affronter Karen Khachanov au premier tour (aux alentours de 15h30 ce mardi), l’Espagnol a reconnu qu’il avait besoin de disputer des matchs pour se sentir en pleine possession de ses moyens.
« J’ai besoin de compétition, j’ai besoin de tournois, j’ai besoin de retrouver mon rythme pour revenir à mon meilleur niveau. Je n’ai pas disputé beaucoup de compétitions cette année, vous savez. Et j’ai besoin de compétition, j’ai besoin de tournois, j’ai besoin de retrouver mon rythme pour retrouver mon meilleur niveau. Je suis satisfait de la façon dont je joue et de mon niveau actuel, mais j’ai l’impression de ne pas encore être tout à fait dans le coup. J’ai besoin de venir ici, de m’entraîner avec ces gars, de les affronter pour retrouver mon rythme, ou du moins de le retrouver petit à petit. Donc, oui, je viens de passer quelques semaines sans compétition et j’étais… Eh bien, mon équipe et moi avons pensé que ce serait une très bonne occasion de jouer cette semaine ici à Vienne. »
Publié le lundi 26 octobre 2026 à 16:50