Vainqueur du Masters malgré une gêne à la cuisse gauche, quelques mois après être revenu de sa blessure au poignet, Carlos Alcaraz va terminer sa saison avec la Coupe Davis cette semaine.
S’il se plaint régulièrement d’un calendrier jugé surchargé, l’Espagnol a reconnu en conférence de presse quelques erreurs dans ses choix de programmation.
Q.Vous avez eu des problèmes, Sinner en a aussi. Auriez‐vous agi différemment pour éviter ce genre de situation ou est‐il impossible, dans le tennis d’aujourd’hui, de ne pas se pousser à ce point ? « J’aurais probablement pu faire les choses un peu différemment. Je ne vais pas mentir. En se poussant à jouer chaque semaine, on finit par s’épuiser. Mais je pense que c’est comme ça. Je pense qu’il faut tirer les leçons de ces expériences. Il faut simplement commettre des erreurs au cours de sa carrière pour en tirer des enseignements, puis s’améliorer. À partir de maintenant, je vais en tirer les leçons et je vais faire les choses un peu différemment. Je pense que tout le monde va faire pareil. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.