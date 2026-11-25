Vainqueur du Masters malgré une gêne à la cuisse gauche, quelques mois après être revenu de sa bles­sure au poignet, Carlos Alcaraz va terminer sa saison avec la Coupe Davis cette semaine.

S’il se plaint régu­liè­re­ment d’un calen­drier jugé surchargé, l’Espagnol a reconnu en confé­rence de presse quelques erreurs dans ses choix de programmation.

Q. Vous avez eu des problèmes, Sinner en a aussi. Auriez‐vous agi diffé­rem­ment pour éviter ce genre de situa­tion ou est‐il impos­sible, dans le tennis d’aujourd’hui, de ne pas se pousser à ce point ?

« J’aurais proba­ble­ment pu faire les choses un peu diffé­rem­ment. Je ne vais pas mentir. En se pous­sant à jouer chaque semaine, on finit par s’épuiser. Mais je pense que c’est comme ça. Je pense qu’il faut tirer les leçons de ces expé­riences. Il faut simple­ment commettre des erreurs au cours de sa carrière pour en tirer des ensei­gne­ments, puis s’améliorer. À partir de main­te­nant, je vais en tirer les leçons et je vais faire les choses un peu diffé­rem­ment. Je pense que tout le monde va faire pareil. »