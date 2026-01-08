De passage dans le podcast « Big T » à l’approche du lancement de sa saison 2026, Carlos Alcaraz s’est confié sur le prix à payer pour être numéro 1 mondial et déjà sextuple vainqueur en Grand Chelem à seulement 22 ans.
« On veut toujours ce qu’on n’a pas. Alors parfois, je voudrais ne pas être reconnu. J’ai vraiment envie de me promener seul et de faire ce que font les gens normaux, mais en même temps, ma position est vraiment très bonne. Je n’ai donc aucune raison de me plaindre. J’adore vraiment ce que je fais. J’adore vraiment que les gens me félicitent, me disent que j’offre une expérience formidable aux enfants et à eux‐mêmes, c’est un sentiment incroyable », a déclaré l’Espagnol dans des propos relayés par The Tennis Gazette.
Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 17:20