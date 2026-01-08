De passage dans le podcast « Big T » à l’approche du lance­ment de sa saison 2026, Carlos Alcaraz s’est confié sur le prix à payer pour être numéro 1 mondial et déjà sextuple vain­queur en Grand Chelem à seule­ment 22 ans.

« On veut toujours ce qu’on n’a pas. Alors parfois, je voudrais ne pas être reconnu. J’ai vrai­ment envie de me promener seul et de faire ce que font les gens normaux, mais en même temps, ma posi­tion est vrai­ment très bonne. Je n’ai donc aucune raison de me plaindre. J’adore vrai­ment ce que je fais. J’adore vrai­ment que les gens me féli­citent, me disent que j’offre une expé­rience formi­dable aux enfants et à eux‐mêmes, c’est un senti­ment incroyable », a déclaré l’Espagnol dans des propos relayés par The Tennis Gazette.