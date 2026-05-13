Pendant que Jannik Sinner empile les victoires, les titres et même les records lors de cette saison sur terre battue, Carlos Alcaraz, blessé et d’ores et déjà forfait pour Roland‐Garros, fait la Une de Vanity Fair.

Le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire, égale­ment devenu le plus jeune joueur à remporter les quatre titres du Grand Chelem, s’est confié sur la diffi­culté de gérer une célé­brité arrivée très tôt dans sa carrière.

« Je sais qu’il reste énor­mé­ment à accom­plir, et j’essaie de ne pas penser au fait que j’ai encore douze ou quinze ans de carrière, parce que ça me dépasse. Je suis dans un rêve. C’est la vie dont j’ai toujours rêvé, et j’en ai conscience. Mais parfois, j’aimerais pouvoir avoir plus de moments à moi, me comporter comme n’importe quel mec de mon âge. »

Carlos Alcaraz did a massive produc­tion for @VanityFair ahead of the clay season, that he unfor­tu­na­tely almost missed enti­rely. https://t.co/V6gQUb4Jcv pic.twitter.com/ASdaJAFtXj — José Morgado (@josemorgado) May 12, 2026

A noter que Carlos Alcaraz n’a toujours pas commu­niqué de date de retour.