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L’aveu de Carlos Alcaraz sur sa carrière : « J’essaie de ne pas y penser car ça me dépasse… »

Par
Baptiste Mulatier
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Pendant que Jannik Sinner empile les victoires, les titres et même les records lors de cette saison sur terre battue, Carlos Alcaraz, blessé et d’ores et déjà forfait pour Roland‐Garros, fait la Une de Vanity Fair.

Le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire, égale­ment devenu le plus jeune joueur à remporter les quatre titres du Grand Chelem, s’est confié sur la diffi­culté de gérer une célé­brité arrivée très tôt dans sa carrière.

« Je sais qu’il reste énor­mé­ment à accom­plir, et j’essaie de ne pas penser au fait que j’ai encore douze ou quinze ans de carrière, parce que ça me dépasse. Je suis dans un rêve. C’est la vie dont j’ai toujours rêvé, et j’en ai conscience. Mais parfois, j’aimerais pouvoir avoir plus de moments à moi, me comporter comme n’importe quel mec de mon âge. »

A noter que Carlos Alcaraz n’a toujours pas commu­niqué de date de retour. 

Publié le mercredi 13 mai 2026 à 09:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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