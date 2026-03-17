Alors que de plus en plus de fans et d’observateurs pointent du doigt une certaine lassitude à propos de la domination sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner et de l’écart entre eux et les autres joueurs, Darren Cahill, coach de l’Italien, a lui‐même reconnu qu’un noyau de joueurs un peu plus gros au sommet du classement ne ferait pas de mal.
« Je pense que cette rivalité a été bénéfique pour tout le monde, d’autant plus qu’avec la génération dorée du Big 4, Novak qui continue de réaliser des exploits, et Roger, Rafa et Andy qui ont pris leur retraite, le fait que deux joueurs aient pris le relais et tentent de combler le vide qu’ils ont laissé a été formidable pour tout le monde. L’intérêt est là, la rivalité est formidable. Le fait que Carlos soit numéro un et Jannik numéro deux pour le moment donne à Jannik un objectif à atteindre, et jusqu’à présent, il s’en sort très bien. Je pense que la rivalité est quelque chose dont le tennis a besoin. Nous avons besoin de rivalités et, en fait, nous avons besoin que deux ou trois autres joueurs émergent pour former un groupe de quatre ou cinq joueurs au sommet du classement, afin que, semaine après semaine, nous puissions assister à du tennis incroyable – et c’est exactement ce que nous voyons en ce moment. »
Publié le mardi 17 mars 2026 à 14:44