Alors que de plus en plus de fans et d’ob­ser­va­teurs pointent du doigt une certaine lassi­tude à propos de la domi­na­tion sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner et de l’écart entre eux et les autres joueurs, Darren Cahill, coach de l’Italien, a lui‐même reconnu qu’un noyau de joueurs un peu plus gros au sommet du clas­se­ment ne ferait pas de mal.

« Je pense que cette riva­lité a été béné­fique pour tout le monde, d’autant plus qu’avec la géné­ra­tion dorée du Big 4, Novak qui continue de réaliser des exploits, et Roger, Rafa et Andy qui ont pris leur retraite, le fait que deux joueurs aient pris le relais et tentent de combler le vide qu’ils ont laissé a été formi­dable pour tout le monde. L’intérêt est là, la riva­lité est formi­dable. Le fait que Carlos soit numéro un et Jannik numéro deux pour le moment donne à Jannik un objectif à atteindre, et jusqu’à présent, il s’en sort très bien. Je pense que la riva­lité est quelque chose dont le tennis a besoin. Nous avons besoin de riva­lités et, en fait, nous avons besoin que deux ou trois autres joueurs émergent pour former un groupe de quatre ou cinq joueurs au sommet du clas­se­ment, afin que, semaine après semaine, nous puis­sions assister à du tennis incroyable – et c’est exac­te­ment ce que nous voyons en ce moment. »