Lors d’une interview accordée au journal Independent, Jack Draper, blessé et absent depuis l’US Open, a reconnu avoir eu du mal à observer de loin la domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se poursuivre ces derniers mois.
« Ça a été difficile à regarder, car j’étais sur une trajectoire où je faisais de mon mieux pour rattraper ces gars et améliorer mon jeu… Je peux m’améliorer à bien des égards, physiquement, mentalement, dans mon tennis. Je peux être plus agressif, je sais que j’ai déjà un jeu complet incroyable en termes de défense et de volonté de gagner, mais maintenant, je pense qu’il s’agit vraiment d’utiliser mes armes pour pouvoir défier, en particulier ces deux gars qui sont au sommet du jeu. »
Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 18:03