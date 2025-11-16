Lors d’une inter­view accordée au journal Independent, Jack Draper, blessé et absent depuis l’US Open, a reconnu avoir eu du mal à observer de loin la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se pour­suivre ces derniers mois.

« Ça a été diffi­cile à regarder, car j’étais sur une trajec­toire où je faisais de mon mieux pour rattraper ces gars et améliorer mon jeu… Je peux m’amé­liorer à bien des égards, physi­que­ment, menta­le­ment, dans mon tennis. Je peux être plus agressif, je sais que j’ai déjà un jeu complet incroyable en termes de défense et de volonté de gagner, mais main­te­nant, je pense qu’il s’agit vrai­ment d’uti­liser mes armes pour pouvoir défier, en parti­cu­lier ces deux gars qui sont au sommet du jeu. »