À quelques heures d’affronter Marton Fucsovics au premier tour de l’ATP 250 de Brisbane pour son premier match de la saison, Daniil Medvedev a été inter­rogé sur la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Et à l’écouter, le Russe semble un poil résigné notam­ment concer­nant l’Italien.

« Je pense qu’ils sont plus forts que tout le monde, et même moi j’ai vu des statis­tiques, je crois que c’était quand Sinner a perdu en quarts de finale de Roland Garros, je ne me souviens plus de l’année, il était super jeune, il était le plus jeune des quarts de finale. Ils l’ont prouvé, et la puis­sance de ses coups de fond de court était supé­rieure à celle de tous les autres, et Rafa était là à ce moment‐là. Alors, bon, quand quel­qu’un frappe plus fort que vous, met tout son cœur sur le court, court aussi vite que vous, sert aussi bien que vous, c’est diffi­cile de le battre. Mais on peut toujours essayer. »