Particulièrement marqué par la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Carlos Alcaraz, qu’il entraî­nait depuis sept ans, Juan Carlos Ferrero aa néan­moins reconnu une certaine usure presque natu­relle après tant d’an­nées à travailler avec la même personne.

« On finit toujours par se lasser un peu quand on passe autant de temps ensemble. Je pense que voyager autant, être loin de chez soi aussi long­temps, ce genre de choses, ça use. Le truc, c’est qu’on se soute­nait beau­coup au sein de l’équipe, et l’une des raisons de l’ar­rivée de Samuel était juste­ment d’éviter que cette rela­tion ne se dété­riore. Toutes ces semaines ont été béné­fiques. Il s’agis­sait d’uti­liser de nouveaux mots, de nouvelles façons de dire les choses, avec le même objectif mais d’une manière diffé­rente. Et c’était l’une des méthodes pour éviter le burn‐out. »