AccueilATPL'aveu de Ferrero sur sa séparation avec Carlos Alcaraz : "On finit...
ATP

L’aveu de Ferrero sur sa sépa­ra­tion avec Carlos Alcaraz : « On finit toujours par se lasser un peu quand on passe autant de temps ensemble. Je pense que voyager autant, être loin de chez soi aussi long­temps, ce genre de choses, ça use »

Thomas S
Par Thomas S

-

17

Particulièrement marqué par la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Carlos Alcaraz, qu’il entraî­nait depuis sept ans, Juan Carlos Ferrero aa néan­moins reconnu une certaine usure presque natu­relle après tant d’an­nées à travailler avec la même personne. 

« On finit toujours par se lasser un peu quand on passe autant de temps ensemble. Je pense que voyager autant, être loin de chez soi aussi long­temps, ce genre de choses, ça use. Le truc, c’est qu’on se soute­nait beau­coup au sein de l’équipe, et l’une des raisons de l’ar­rivée de Samuel était juste­ment d’éviter que cette rela­tion ne se dété­riore. Toutes ces semaines ont été béné­fiques. Il s’agis­sait d’uti­liser de nouveaux mots, de nouvelles façons de dire les choses, avec le même objectif mais d’une manière diffé­rente. Et c’était l’une des méthodes pour éviter le burn‐out. »

Publié le mercredi 31 décembre 2025 à 14:14

Article précédent
Gaël Monfils, à propos d’un membre très spécial de sa famille : « Il a eu un petit acci­dent, il est resté quelques semaines à l’hô­pital. On allait le voir tous les jours »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.