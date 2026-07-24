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L’aveu de Gaël Monfils : « Ce n’est pas facile, je ne vais pas vous le cacher. C’est dur de rester vrai­ment serein »

Par
Baptiste Mulatier
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Indians Wells - USA - 07/03/2026

Après deux mois d’ab­sence, Gaël Monfils se prépare pour le Masters 1000 de Montréal (2 au 13 août), où il a reçu une invi­ta­tion de la part des organisateurs. 

À quelques jours du début du tournoi, le Français s’est confié au média cana­dien TVA Sports, et a notam­ment évoqué sa fin de carrière qui approche à grands pas. 

« Ce n’est pas facile, je ne vais pas vous le cacher. Il y a beau­coup d’émotions, beau­coup de moments où on pense trop à l’après. C’est dur de rester vrai­ment serein. Quand je dis serein, c’est parce qu’on a toujours envie de faire plus ou même de revenir », a reconnu Gaël Monfils, qui a annoncé depuis plusieurs mois qu’il pren­drait sa retraite tennis­tique en fin de saison. 

Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 18:02

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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