Après deux mois d’ab­sence, Gaël Monfils se prépare pour le Masters 1000 de Montréal (2 au 13 août), où il a reçu une invi­ta­tion de la part des organisateurs.

À quelques jours du début du tournoi, le Français s’est confié au média cana­dien TVA Sports, et a notam­ment évoqué sa fin de carrière qui approche à grands pas.

« Ce n’est pas facile, je ne vais pas vous le cacher. Il y a beau­coup d’émotions, beau­coup de moments où on pense trop à l’après. C’est dur de rester vrai­ment serein. Quand je dis serein, c’est parce qu’on a toujours envie de faire plus ou même de revenir », a reconnu Gaël Monfils, qui a annoncé depuis plusieurs mois qu’il pren­drait sa retraite tennis­tique en fin de saison.