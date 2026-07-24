Après deux mois d’absence, Gaël Monfils se prépare pour le Masters 1000 de Montréal (2 au 13 août), où il a reçu une invitation de la part des organisateurs.
À quelques jours du début du tournoi, le Français s’est confié au média canadien TVA Sports, et a notamment évoqué sa fin de carrière qui approche à grands pas.
« Ce n’est pas facile, je ne vais pas vous le cacher. Il y a beaucoup d’émotions, beaucoup de moments où on pense trop à l’après. C’est dur de rester vraiment serein. Quand je dis serein, c’est parce qu’on a toujours envie de faire plus ou même de revenir », a reconnu Gaël Monfils, qui a annoncé depuis plusieurs mois qu’il prendrait sa retraite tennistique en fin de saison.
Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 18:02