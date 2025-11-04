S’il n’a pas perdu aucun set à Paris La Défense Arena la semaine dernière, Jannik Sinner a expliqué avoir souffert lors de certains matchs, dans des propos relayés par Ubitennis.
« Bien sûr, on apprend toujours, généralement on apprend davantage quand on perd, car on prend le temps de réfléchir davantage. Mais je pense que cette semaine aussi a été un processus d’apprentissage, qui m’a permis de mieux comprendre mon corps. Cela montre aussi que chaque jour est vraiment différent : il peut être positif ou négatif. Dans certains matchs, j’ai dû serrer les dents, même si de l’extérieur, en regardant seulement le score, tout semblait sous contrôle. Mais sur le terrain, il y a toujours des difficultés et ce n’est jamais facile. Puis, à un certain moment, du jour au lendemain, on se sent beaucoup mieux. Je pense donc que c’est la leçon que j’ai apprise cette semaine ».
Publié le mardi 4 novembre 2025 à 08:49