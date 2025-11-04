AccueilATPL'aveu de Jannik Sinner après son titre à Paris : "J'ai appris...
L’aveu de Jannik Sinner après son titre à Paris : « J’ai appris une leçon cette semaine car même si de l’ex­té­rieur, en regar­dant les scores, tout semblait sous contrôle, j’ai dû serrer les dents »

S’il n’a pas perdu aucun set à Paris La Défense Arena la semaine dernière, Jannik Sinner a expliqué avoir souf­fert lors de certains matchs, dans des propos relayés par Ubitennis.

« Bien sûr, on apprend toujours, géné­ra­le­ment on apprend davan­tage quand on perd, car on prend le temps de réflé­chir davan­tage. Mais je pense que cette semaine aussi a été un processus d’ap­pren­tis­sage, qui m’a permis de mieux comprendre mon corps. Cela montre aussi que chaque jour est vrai­ment diffé­rent : il peut être positif ou négatif. Dans certains matchs, j’ai dû serrer les dents, même si de l’ex­té­rieur, en regar­dant seule­ment le score, tout semblait sous contrôle. Mais sur le terrain, il y a toujours des diffi­cultés et ce n’est jamais facile. Puis, à un certain moment, du jour au lende­main, on se sent beau­coup mieux. Je pense donc que c’est la leçon que j’ai apprise cette semaine ».

