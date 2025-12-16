Officiellement retraité depuis un an, Juan Martin Del Potro s’est livré lors d’une inter­view accordée à ESPN, dont les propos sont relayés par Punto de Break.

« Quand je suis arrivé en finale de l’US Open 2018, alors que j’étais 3e mondial et épuisé, je suis reparti pour la tournée asia­tique. J’ai fini par y aller parce que je m’ima­gi­nais être numéro 1 après l’Open d’Australie 2019. J’avais une chance mathé­ma­tique réelle d’être numéro 1 si je jouais bien ces tour­nois. C’est là que je me suis blessé, je me suis cassé le genou, j’ai dû m’ar­rêter et ensuite tout le cauchemar de la jambe a commencé. »