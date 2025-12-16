AccueilATPL'aveu de Juan Martin Del Potro : "Quand j'ai perdu la finale...
ATP

L’aveu de Juan Martin Del Potro : « Quand j’ai perdu la finale de l’US Open 2018 contre Djokovic, j’étais 3e mondial et épuisé mais je m’ima­gi­nais être numéro 1 après l’Open d’Australie 2019. C’est là que je me suis blessé… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

103

Officiellement retraité depuis un an, Juan Martin Del Potro s’est livré lors d’une inter­view accordée à ESPN, dont les propos sont relayés par Punto de Break.

« Quand je suis arrivé en finale de l’US Open 2018, alors que j’étais 3e mondial et épuisé, je suis reparti pour la tournée asia­tique. J’ai fini par y aller parce que je m’ima­gi­nais être numéro 1 après l’Open d’Australie 2019. J’avais une chance mathé­ma­tique réelle d’être numéro 1 si je jouais bien ces tour­nois. C’est là que je me suis blessé, je me suis cassé le genou, j’ai dû m’ar­rêter et ensuite tout le cauchemar de la jambe a commencé. »

Publié le mardi 16 décembre 2025 à 09:55

Article précédent
Musetti n’en veut pas à Djokovic : « J’aime bien quand il célèbre comme ça, même s’il l’a fait contre moi à Athènes »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.