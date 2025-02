De passage dans un récent épisode du podcast « Russo & Rizzo », dont les propos sont rapportés par Sportskeeda, l’ac­tuel 52e joueur mondial, Marcos Giron, a expliqué avoir mis un peu de temps à appré­cier Rafael Nadal.

« Difficile de ne pas être fan de Federer, Del Potro, Novak. Rafa, j’ai l’im­pres­sion que je n’étais pas un fan jusqu’à ce que je joue contre lui et que j’ap­prenne vrai­ment à l’ap­pré­cier, c’est un sacré joueur. Je pensais qu’il en faisait toujours des tonnes, du genre ‘Oh non, je respecte tout le monde’, mais il est comme ça, c’est juste un mec authen­tique et sympa. Mais c’est un tueur sur le terrain. C’est un bon gars, et je le respecte énor­mé­ment, ainsi que tous les autres. »