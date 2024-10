De passage en confé­rence de presse en Arabie Saoudite après sa lourde défaite face à Jannik Sinner (6−0, 6–3 en 1h10) en quarts de finale de l’ex­hi­bi­tion, 6 Kings Slam, Daniil Medvedev semblait un peu choqué par la pres­ta­tion du numéro 1 mondial.

Tellement impres­sionné que le Russe a changé d’avis concer­nant le débat du meilleur joueur entre l’Italien et Carlos Alcaraz.

« Pour être honnête, ce que vous ressentez après un match est tota­le­ment subjectif et souvent, lorsque vous parlez à votre entraî­neur, vous voyez que les opinions divergent. Mais je n’ai jamais joué contre un joueur de tennis qui a aussi bien joué que Jannik aujourd’hui (merdredi). Je dirais égale­ment que si l’on compare Sinner à Alcaraz, Jannik est un peu plus constant, un peu plus « machine ». Carlos, quant à lui, a plus de hauts et de bas, mais lors­qu’il est au sommet de sa forme, je pensais que son tennis de pointe était le meilleur de tous. Aujourd’hui, cepen­dant, j’ai dû changer d’avis. À moins de faire un ace, la balle reve­nait toujours. Bien sûr, j’ai manqué quelques coups faciles, mais même au début du match, quand je ne faisais pas d’er­reurs, je rece­vais beau­coup de passings. Dans ces cas‐là, on se rend compte qu’il faut pousser plus fort et c’est à ce moment‐là qu’on se rend compte qu’on a des doutes sur son jeu. Vous pani­quez et vous conti­nuez à faire des erreurs. C’était un senti­ment étrange sur le terrain : physi­que­ment, je me sentais bien, je me battais bien et je ne jouais pas si mal. Néanmoins, j’ai perdu faci­le­ment et je ne me souviens pas de la dernière fois qu’une telle chose m’est arrivée. »