AccueilATPL'aveu de Medvedev sur Alcaraz et Sinner : "S'ils répètent la régularité...
ATP

L’aveu de Medvedev sur Alcaraz et Sinner : « S’ils répètent la régu­la­rité dont ils ont fait preuve l’année dernière, il sera presque impos­sible pour quel­qu’un d’at­teindre leur niveau »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

Dans des propos relayés par Punto de Break depuis Brisbane, où il va affronter Marton Fucsovics pour son premier match de la saison, Daniil Medvedev a affiché une forme de rési­gna­tion face à la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« Ils sont meilleurs que les autres, leur puis­sance de frappe est supé­rieure à celle du reste, ils se déplacent avec la même inten­sité ou autant que les autres, ils servent très bien… S’ils répètent la régu­la­rité dont ils ont fait preuve l’année dernière, il sera presque impos­sible pour quel­qu’un d’at­teindre leur niveau. L’important est de les affronter le plus souvent possible. Si vous les affrontez 10 fois, vous finirez par les battre à un moment ou à un autre. »

Publié le samedi 3 janvier 2026 à 10:55

Article précédent
Swiatek très cash : « Je n’ai pas regardé le match entre Kyrgios et Sabalenka. C’était du diver­tis­se­ment, pas un symbole social, le tennis féminin n’a pas besoin de se comparer »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.