Dans des propos relayés par Punto de Break depuis Brisbane, où il va affronter Marton Fucsovics pour son premier match de la saison, Daniil Medvedev a affiché une forme de résignation face à la domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Ils sont meilleurs que les autres, leur puissance de frappe est supérieure à celle du reste, ils se déplacent avec la même intensité ou autant que les autres, ils servent très bien… S’ils répètent la régularité dont ils ont fait preuve l’année dernière, il sera presque impossible pour quelqu’un d’atteindre leur niveau. L’important est de les affronter le plus souvent possible. Si vous les affrontez 10 fois, vous finirez par les battre à un moment ou à un autre. »
Publié le samedi 3 janvier 2026 à 10:55