Dans des propos relayés par Punto de Break depuis Brisbane, où il va affronter Marton Fucsovics pour son premier match de la saison, Daniil Medvedev a affiché une forme de rési­gna­tion face à la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Ils sont meilleurs que les autres, leur puis­sance de frappe est supé­rieure à celle du reste, ils se déplacent avec la même inten­sité ou autant que les autres, ils servent très bien… S’ils répètent la régu­la­rité dont ils ont fait preuve l’année dernière, il sera presque impos­sible pour quel­qu’un d’at­teindre leur niveau. L’important est de les affronter le plus souvent possible. Si vous les affrontez 10 fois, vous finirez par les battre à un moment ou à un autre. »