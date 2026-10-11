S’il reste, à 39 ans, l’un des joueurs les plus en forme du circuit, Novak Djokovic ne peut pas lutter contre le temps et l’usure du corps. Parfaitement conscient de cette réalité, le Serbe a évoqué dans une récente inter­view accordée à Tennis TV les éléments qu’il avait mis en place dans son jeu pour faire face à celle‐ci.

« Je dois m’adapter à bien des égards. Tant sur le plan physique que sur celui de l’organisation de mon emploi du temps et de mon jeu en général. Je sais que je dois être plus agressif, et tout le monde en parle. Je ne suis pas un joueur naturel de service‐volée, et ce n’est pas vrai­ment le style de jeu du tennis moderne. Mais je dois varier davan­tage mon jeu qu’il y a peut‐être 5, 10 ou 15 ans, car les échanges et les matchs exté­nuants me pèsent davan­tage aujourd’hui qu’ils ne le faisaient il y a quelques années. J’essaie donc de mettre l’accent là‐dessus lors de mes séances d’entraînement et de prendre la balle, surtout les balles courtes, dès le début pour monter au filet. Parce que j’ai telle­ment compté sur la défense tout au long de ma carrière. »