Présent à Dubaï pour la cérémonie des Globe Soccer Award 2025 où il a reçu un prix récompensant son impact mondial au‐delà de son sport, Novak Djokovic en a profité pour donner une petite master class au cours de laquelle il a évoqué de nombreux sujets comme ses premiers pas dans le tennis, ses premières défaites et son désir de s’affirmer après s’être longtemps cherché.
« Je ne crois pas aux hasards. Tout arrive pour une raison (…). Les défaites vous obligent à affronter vos plus grandes peurs. La vie arrange les choses pour que nous puissions en tirer des leçons (…). J’ai traversé une phase où j’ai essayé d’être quelqu’un d’autre », a notamment déclaré le Serbe qui n’a désormais pas peur de ne pas plaire à tout le monde.
Publié le mardi 30 décembre 2025 à 15:45