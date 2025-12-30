AccueilATPL'aveu de Novak Djokovic sur sa personnalité : "J'ai traversé une phase...
L’aveu de Novak Djokovic sur sa person­na­lité : « J’ai traversé une phase où j’ai essayé d’être quel­qu’un d’autre »

Présent à Dubaï pour la céré­monie des Globe Soccer Award 2025 où il a reçu un prix récom­pen­sant son impact mondial au‐delà de son sport, Novak Djokovic en a profité pour donner une petite master class au cours de laquelle il a évoqué de nombreux sujets comme ses premiers pas dans le tennis, ses premières défaites et son désir de s’af­firmer après s’être long­temps cherché. 

« Je ne crois pas aux hasards. Tout arrive pour une raison (…). Les défaites vous obligent à affronter vos plus grandes peurs. La vie arrange les choses pour que nous puis­sions en tirer des leçons (…). J’ai traversé une phase où j’ai essayé d’être quel­qu’un d’autre », a notam­ment déclaré le Serbe qui n’a désor­mais pas peur de ne pas plaire à tout le monde. 

30 décembre 2025

