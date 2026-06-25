Alors que l’ATP vient de sortir une série documentaire consacrée à l’histoire des numéros 1 mondiaux dans l’ère Open, « ACES : The ATP No. 1 Club », le fameux duel entre Roger Federer et Pete Sampras sur la gazon de Wimbledon en 2021 a notamment été évoqué.
Particulièrement discret dans les médias depuis sa retraite, « Pistole Pete » a accepté de participer au documentaire et de revenir sur ce duel, en forme de passage de témoin, entre deux légendes absolues.
« Roger m’a pris au dépourvu lors de ce match. Il était rapide, puissant, il maîtrisait tous les coups. J’ai trouvé mon égal lors de ce match. Je commençais à prendre de l’âge et je me disais que c’était peut‐être le passage de relais. Je me souviens d’avoir quitté le court en me disant : ‘Ce gamin est vraiment spécial, il est un peu différent’. Et il l’était (sourire) », a déclaré Sampras, battu en cinq sets ce jour‐là par un Suisse en état de grâce.
Publié le jeudi 25 juin 2026 à 14:04