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L’aveu de Pete Sampras sur Federer : « Roger m’a pris au dépourvu lors de ce match. Je me souviens d’avoir quitté le court en me disant : ‘Ce gamin est vrai­ment spécial, il est un peu diffé­rent’. Et il l’était »

Par
Thomas S
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Alors que l’ATP vient de sortir une série docu­men­taire consa­crée à l’his­toire des numéros 1 mondiaux dans l’ère Open, « ACES : The ATP No. 1 Club », le fameux duel entre Roger Federer et Pete Sampras sur la gazon de Wimbledon en 2021 a notam­ment été évoqué.

Particulièrement discret dans les médias depuis sa retraite, « Pistole Pete » a accepté de parti­ciper au docu­men­taire et de revenir sur ce duel, en forme de passage de témoin, entre deux légendes absolues. 

« Roger m’a pris au dépourvu lors de ce match. Il était rapide, puis­sant, il maîtri­sait tous les coups. J’ai trouvé mon égal lors de ce match. Je commen­çais à prendre de l’âge et je me disais que c’était peut‐être le passage de relais. Je me souviens d’avoir quitté le court en me disant : ‘Ce gamin est vrai­ment spécial, il est un peu diffé­rent’. Et il l’était (sourire) », a déclaré Sampras, battu en cinq sets ce jour‐là par un Suisse en état de grâce. 

Publié le jeudi 25 juin 2026 à 14:04

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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