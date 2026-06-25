Alors que l’ATP vient de sortir une série docu­men­taire consa­crée à l’his­toire des numéros 1 mondiaux dans l’ère Open, « ACES : The ATP No. 1 Club », le fameux duel entre Roger Federer et Pete Sampras sur la gazon de Wimbledon en 2021 a notam­ment été évoqué.

Particulièrement discret dans les médias depuis sa retraite, « Pistole Pete » a accepté de parti­ciper au docu­men­taire et de revenir sur ce duel, en forme de passage de témoin, entre deux légendes absolues.

« Roger m’a pris au dépourvu lors de ce match. Il était rapide, puis­sant, il maîtri­sait tous les coups. J’ai trouvé mon égal lors de ce match. Je commen­çais à prendre de l’âge et je me disais que c’était peut‐être le passage de relais. Je me souviens d’avoir quitté le court en me disant : ‘Ce gamin est vrai­ment spécial, il est un peu diffé­rent’. Et il l’était (sourire) », a déclaré Sampras, battu en cinq sets ce jour‐là par un Suisse en état de grâce.